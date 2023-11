Straffe wending in zaak Davide Rebellin: verdachte stelt zijn eisen

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat de voormalige Italiaanse wielrenner Davide Rebellin tragisch om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagenchauffeur. Rebellin was op het moment van de feiten slechts 51 jaar.

De Duitse vrachtwagenchauffeur pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf, maar werd al gauw aangehouden in Duitsland. Sinds augustus vertoeft de chauffeur in kwestie in een gevangenis in de Italiaanse regio Vincenza en riskeert hij veroordeeld te worden voor onopzettelijke doodstraf.

Volgens de bronnen van CyclingNews zou de advocaat van de beschuldigde nu een halvering van de straf geëist hebben. De dader zou in ruil daarvoor een volledige schuldbekentis afleggen en een schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer.

Familie Rebellin hapt niet

De familie Rebellin zou echter geen oren hebben naar het voorstel van de chauffeur en wil dat hij de volledige straf krijgt. Het is namelijk niet de eerste keer dat de dader in kwestie in aanraking kwam met het gerecht.

In 2001 raakte de chauffeur betrokken bij een ongeval na het negeren van een rood licht. De man werd toen niet gestraft. Dat werd hij echter wel in 2014 toen hij tijdelijk zijn rijbewijs moest inleveren nadat hij werd betrapt op het rijden onder invloed.