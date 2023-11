'Super League'-project stuit op stevige kritiek: "Waarom moeten we iets veranderen?"

Verschillende grote wielerploegen spelen met het idee om een gloednieuw wielerformat in het leven te roepen om meer inkomsten te generen en minder afhankelijk te zijn van grote sponsors. Onder meer Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zouden betrokken zijn bij het project.

Het idee wordt echter niet door iedereen positief onthaald. Zo liet Jumbo-renner Sepp Kuss al verstaan geen fan te zijn van de plannen van zijn ploeg. Ook voor Lidl-Trek renner Giulio Ciccone hoeft de zogenaamde ‘Super League’ in de koers er niet te komen.

"Ik wil dit gevoel dat we hebben met de sport niet verliezen", zo maakt de Italiaan duidelijk bij De Telegraaf. "Waarom moeten we iets veranderen? Het is altijd zo geweest. We houden van de sport zoals hij is en ik denk dat we dezelfde geschiedenis moeten behouden."

Geen verandering nodig

Ciccone ziet er het nut niet van in om de kalender van het wielerseizoen nu drastisch te gaan veranderen. "Ik vind de kalender persoonlijk prima zoals hij is omdat we veel wedstrijden hebben om uit te kiezen. Je kunt alles plannen op basis van je belangrijkste doelen."

"Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom ze het willen veranderen, maar ik wil er niet te veel over zeggen om geen onbedoelde uitspraken te doen", zo besluit de Italiaan.