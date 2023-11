Tim Wellens drijft de spot met pronkende ploegmaat Tadej Pogacar

Tadej Pogacar nam afgelopen weekend deel aan het Singapore Criterium. De tweevoudige winnaar van de Tour de France moest in Singapore vrede nemen met een derde plaats achter zijn goeie vriend Jasper Philipsen en Mark Cavendish.

Pogacar kan terugblikken op een fenomenaal 2024. De Sloveen behaald dit seizoen de op één na meeste zeges en schreef onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en meer recent nog zijn derde Ronde van Lombardije op zijn naam.

Het 25-jarige fenomeen van UAE Team Emirates vertoeft momenteel nog steeds in Singapore waar hij alvast begon met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Daarnaast geniet hij ook van het zonnetje in het gezelschap van zijn vriendin en tevens ook wielrenster Urska Zigart.

Potje padel

Pogacar heeft het duidelijk naar zijn zin in Singapore en maakte ook even tijd vrij voor een potje padel samen met zijn vriendin en collega-wielrenner Giulio Ciccone. Opvallend: de Sloveen deed dit in bloot bovenlijf.

Pogacar plaatste een foto op Instagram waarin hij zijn blote bovenlichaam tentoonstelt. Dit tot groot jolijt van ploegmaat Tim Wellens. "Flexen met je ribben. Gorka Prieto-Bellver (voedingsdeskundige bij UAE, red.) zal trots zijn", zo reageert Wellens op de post van Pogacar.