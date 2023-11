Bruyneel krijgt zowaar bijval met scherpe stelling over Evenepoel: "Geen idiote verklaringen van Bruyneel en Armstrong"

Onlangs werd een scherpe stelling gelanceerd over Remco Evenepoel en wel door Johan Bruyneel. De voormalige ploegleider denkt niet dat Evenepoel in staat is om het podium te halen in een Tour met Vingegaard, Pogacar en Roglic aan de start.

Het opvallende standpunt van Bruyneel werd enigszins genuanceerd door Lance Armstrong, al gaf de Amerikaan ook wel aan dat Evenepoel moet hopen dat er een plekje vrij komt op het podium. "Het zijn geen idote verklaringen van Johan Bruyneel en Lance Armstrong", zegt Cyrille Guimard ondertussen bij Cyclism' Actu.

"Zij kennen wel wat van de koers." De Fransman heeft vijf keer de Tour gereden tijdens zijn actieve carrière en weet zelf dus ook wel waar hij over spreekt. "Volgens mij heeft Evenepoel de middelen en het potentieel om de Tour de France te winnen, maar ik vraag me vaak af of hij niet één of twee kilogram te zwaar staat."

© photonews

"Ik stel me die vraag niet bij een Vingegaard, een Pogacar of een Sepp Kuss", maakt Guimard de vergelijking. "En in de grote ronde mag je geen grammetje te zwaar staan of je betaalt het cas." Bovendien is het ook de vraag of Evenepoel stand kan houden in het hooggebergte.

Kortom: Remco Evenepoel zal op en top als prof moeten leven en moeten inzetten op de 'marginal gains' om de strijid met Vingegaard, Pogacar en Roglic aan te gaan. "Ik denk dat hij goed op zijn voeding moet letten", besluit Guimard.