De agenda erbij halen! Eerste clash tussen Remco Evenepoel en topper van Jumbo-Visma kan er dan al komen

Haal uw agenda er maar bij. Remco Evenepoel kan al wel eens één van de toppers van Jumbo-Visma in februari al in de ogen kijken.

Een zekerheid is het niet, maar het lijkt nu echt wel een valabele piste. Remco Evenepoel is immers eerder al in verband gebracht met deelname aan de Ronde van Colombia, de rittenkoers die volgend jaar opnieuw op de kalender komt. Ook Vuelta-winnaar Sepp Kuss heeft de deur open gezet om in Zuid-Amerika mee te koersen.

"Ik bezoek graag verschillende plaatsen. Ik las onlangs dat de Ronde van Colombia terugkeert op de wielerkalender. Ik weet niet of we daarnaartoe gaan, maar dat zou bijvoorbeeld iets speciaals kunnen zijn", oppert de Amerikaan bij AS. "Nadien bereid ik mij voor op de Tour en de Vuelta."

🇺🇸 Kuss y la temporada 2024 🗓️



"Me gusta conocer sitios y pruebas diferentes. Vi una noticia de que regresa el Tour de Colombia, y no sé si iremos, pero por ejemplo algo así sería especial. Luego haré un tramo de temporada habitual para preparar Tour y Vuelta" 🗣️



Informa AS ©️ pic.twitter.com/gY89WHu8rp — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) November 3, 2023

De Ronde van Colombia gaat volgend jaar door van 6 tot en met 11 februari. In de entourage van Remco Evenepoel is het nog nadenken of deze wedstrijd een goede gelegenheid is om het seizoen op gang te brengen.