Belgische outsider voor EK-medaille verklaart waarom hij de Koppenbergcross bewust niet reed

Voor de Belgische favorieten voor het EK veldrijden wordt er vooral naar Thibau Nys en Eli Iserbyt gekeken. Gerben Kuypers is een van de Belgische outsiders.

Kuypers liet net als onder meer Laurens Sweeck woensdag de Koppenbergcross links liggen om zich volledig te focussen op het EK van zondag in Ponchâteau. Het is voor Kuypers ook zijn eerste EK bij de profs.

"Vorig seizoen was ik nog niet geselecteerd voor het Europees kampioenschap, nu mag ik de ambitie koesteren om een rol te spelen, een wereld van verschil", zegt Kuypers. "Mijn conditie is goed en het parcours met zijn vele hoogtemeters en korte versnellingen is op mijn lijf geschreven."

In de voetsporen van Bart Wellens

"Ik hoop op erg zware omstandigheden, zodat we gedwongen worden om een uur lang voluit te koersen", stelt Kuypers. Dat toonde hij al in Beringen en Ruddervoorde, waar hij telkens in de top tien eindigde.

"In zware omstandigheden is het belangrijk om fris aan de start te komen en over je volle kracht te beschikken. Daarom heb ik ervoor gekozen om de Koppenbergcross van afgelopen woensdag links te laten liggen."

"Ik heb de ambitie om in de top vijf te eindigen. Maar een kampioenschap is altijd bijzonder... In mijn stoutste dromen durf ik in de voetsporen van onze sportdirecteur Bart Wellens te treden door op het podium de trui aan te trekken."