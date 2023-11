Is Remco Evenepoel wel klaar voor de Tour? Adrie van der Poel houdt zich niet in

Remco Evenepoel trekt volgend jaar voor het eerst naar de Tour. Zijn generale repetities in de Giro en de Vuelta liepen dit jaar niet zo goed af.

Evenepoel won dan wel vijf ritten in de grote rondes dit jaar, twee in de Giro en drie in de Vuelta, maar in het eindklassement stond hij twee keer niet op het podium. In de Giro werd hij genekt door corona, in de Vuelta door een offday.

Zonder echte referentie in 2023 moet Evenepoel dus volgend jaar naar de Tour. Adrie van der Poel heeft nog heel veel twijfels. "Ik weet niet of Remco voldoende stappen heeft gezet om nu al vol voor de Tour te gaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel won in 2022 dan wel de Vuelta, maar kon ook nog nooit Parijs-Nice, de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland winnen. Van der Poel vindt dat Evenepoel eerst die maar eens moet winnen voor hij voor het Tourpodium gaat.

Vijf Monumenten

Maar dat Evenepoel een fantastische renner is, daar is Van der Poel het wel volledig mee eens. "Zonder discussie. Zijn palmares zegt genoeg. Er staat al veel op en er gaat nog veel bij komen." Pogacar en Evenepoel zijn volgens Van der Poel dan ook de enige twee renners die alle vijf de Monumenten kunnen winnen.