Johan Museeuw benoemt het grote verschil tussen Van der Poel en Van Aert: "Dat doet Van der Poel niet"

Het lukte Wout van Aert opnieuw niet om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen in 2023. Johan Museeuw ziet een groot verschil met Mathieu van der Poel.

Wout van Aert won de E3 Saxo Classic, maar zijn grote concurrent Mathieu van der Poel schreef Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix dit jaar bij op zijn palmares. En de Nederlander won ook al twee keer de Ronde van Vlaanderen.

Johan Museeuw, die drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix won, ziet waar Van Aert tekortkomt. "Voor mij mist Van Aert enige moordlust om een koers te winnen", zegt Museeuw bij GCN. "Ik bedoel, je geeft geen koers weg zoals Gent-Wevelgem."

"Hij heeft in het verleden Milaan-San Remo gewonnen, maar toen stopte het, dus het is tijd voor hem om zich meer op de klassiekers te richten. Hij is niet oud, maar het is tijd voor hem om te winnen. Hij heeft nul overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Mathieu van der Poel

Museeuw maakt ook de vergelijking met Mathieu van der Poel. "Hij is meer een killer dan Van Aert. Van Aert is bereid om voor een andere renner te werken, zoals in de Tour de France. Van der Poel doet dat niet. Soms doet hij de lead-out voor Jasper Philipsen, maar dat is het."

Maar toch blijft Museeuw wel geloven in Van Aert. "Ik denk dat Van Aert de grootste koersen kan winnen. Hij heeft alles in zich om Roubaix en de Ronde van Vlaanderen te winnen, maar tot nu toe heeft hij dat niet gedaan."