Nathan Van Hooydonck kent de oorzaak van zijn hartstilstand en waarschuwt andere renners: "Het is niet gezond"

Anderhalve maand geleden kreeg Nathan Van Hooydonck (28) een harstilstand tijdens een autorit. Hoewel hij graag zou terugkeren naar het peloton, beseft hij dat het niet meer zal kunnen.

Van Hooydonck kreeg na zijn hartstilstand een inwendige defibrillator, waardoor hij niet verder kan als profwielrenner. Van Hooydonck zou opnieuw een hartstilstand kunnen hebben en zo zichzelf en zijn collega's in gevaar brengen.

"Als ik in de aanloop naar een massasprint of in een hectische finale val, is het niet alleen gevaarlijk voor mij, maar ook voor de wielrenners rond mij", zegt hij bij NOS. "Ik heb die omstandigheden niet onder controle. Een terugkeer in het peloton is te gevaarlijk."

Ook de oorzaak voor zijn harstilstand weet Van Hooydonck intussen, zijn rechterhartkamer is te groot. "Daardoor is er een hartritmestoornis ontstaan. In december was er tijdens een controle nog niets te zien, maar het is snel achteruit gegaan."

"De finales worden vroeger opengebroken. Terwijl wevroeger twee uur op de limiet reden, is dat nu drie uur. In soms loodzware omstandigheden, dat is niet gezond." - Nathan Van Hooydonck

Maar waarom die rechterkamer plots groter is geworden, weten zowel cardiologen als Van Hooydonck niet. "Misschien heb ik te hard getraind? Ik heb altijd veel van mezelf gevraagd, maar ik denk niet dat dat de reden is."

De huidige manier van koersen in het moderne wielrennen zou er wel iets mee te maken kunnen hebben. "De finales worden vroeger opengebroken. Terwijl we vroeger twee uur op de limiet reden, is dat nu drie uur. In soms loodzware omstandigheden, dat is niet gezond."

"Of het daar iets mee te maken heeft, is moeilijk te zeggen. Het is wel frappant dat er meer gevallen zijn nu de manier van koersen is veranderd." Naast Van Hooydonck moesten ook Sep Vanmarcke, Sonny Colbrelli, Heinrich Hausler en Wesley Kreder stoppen door hartproblemen.