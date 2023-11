Sanne Cant staat nu anders aan de start van het EK: "Dat is het belangrijkste"

Sanne Cant werd al drie keer Europees kampioen veldrijden, maar staat zondag in Pontchâteau zonder ambities aan de start. Maar ze gaat wel al met een bronzen medaille weer naar huis.

Sanne Cant was de Belgische elite vrouw aan de start van de mixed team relay, waar de Belgen vrijdag brons pakten op het nieuwe onderdeel op het EK. Ze heeft zo het parcours al een keer gezien, al verschilt het niet veel met de vorige jaren.

Op het EK bij de elite vrouwen liggen de ambities heel wat lager voor Cant. "Winnen is voor mij niet meer aan de orde", zegt Cant bij Het Nieuwsblad. Terwijl ze vroeger tot wel vijftien crossen per jaar won, is dat de laatste jaren telkens minstens één cross per seizoen, meestal het Belgisch kampioenschap.

Kennis doorgeven

"Maar ik beleef nog altijd plezier aan het crossen en dat is het belangrijkste." En tegelijktijd probeert Cant als drievoudig wereldkampioen ook haar ervaring door te geven aan de jeugd. "Niet enkel puur technisch maar ook over hoe je naar zo’n wedstrijd toeleeft."