Bekende 'dochter van' maakt favorietenrol waar en mag extra trui in haar waanzinnige prijzenkast hangen

Op het EK in het Franse Pontchâteau kregen we een bijzonder zware zondag. Door het stormweer waren alle races van zaterdag een dagje uitgesteld en dus was het de hele dag lang knallen tegen de elementen.

In de voormiddag was het zware kost in alle races. En zo ook bij de beloftenreeks voor vrouwen, waar we toch een aantal rensters zagen die we ook in de voorste gelederen zien bij de 'volwassen' vrouwen. Meteen dus ook de favorieten bij de beloften.

Marie Schreiber had namens Luxemburg de beste start, maar al snel kreeg ze de Britse topfavoriete Zoë Backstedt in haar spoor. Die trok al snel ten strijde voor een verschroeiende solo, niemand kon uiteindelijk volgen.

Belgen op 7 en 8

Schreiber moest uiteindelijk meer dan een halve minuut prijsgeven, de Tsjechische Kristyna Zemanova vervolledigde het podium op meer dan een minuut van winnares Backstedt. Leonie Bentveld en de piepjonge Lauren Molengraaf eindigden net naast het podium.

Xaydee Van Sinaey was op bijna vier minuten zevende na een moeilijke start, op de achtste plaats vinden we met Julie Brouwers nog een Belgische. Maar in de buurt van het podium kwamen ze wel absoluut nooit, eerlijk is eerlijk.