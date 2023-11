Europees kampioen én modelploegmaat reageren ferm na sterk EK van de Belgen

Michael Vanthourenhout wist zijn Europese titel te verlengen. In Pontchâteau pakte hij zijn tweede Europese titel op rij, door Cameron Mason en Lars Van Der Haar af te houden. Het werd een knappe overwinning voor de Belg, die zo wel nog steeds zijn Belgische driekleur niet kan laten zien.

"Ik ben heel blij dat ik miijn trui kan behouden. Het seizoen liep niet lekker tot dusver, maar ik voelde me goed op de Koppenberg en vandaag was het mijn dag. Ik had van in het begin de goede benen en ben meteen vol aangegaan. Dat was genoeg voor de overwinning."

"Het is jammer dat ik ook Belgisch kampioen ben en daardoor die trui niet kan laten zien aan het publiek, maar ik ben heel blij dat ik deze trui opnieuw heb kunnen pakken."

Trui het belangrijkste

Ook ploegmaat Eli Iserbyt was tegenover Sporza tevreden: "Hij was duidelijk de betere van onze ploeg. We hadden in de eerste ronden eens met elkaar gesproken en hij voelde zich goed, dus ik denk dat dit de beste beslissing was."

"We hebben goed werk geleverd met de ploeg en het land. Het is leuk dat de trui in onze handen blijft, na een zware koers in zware omstandigheden. De trui telt, dat is het voornaamste vandaag."