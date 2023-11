Remco Evenepoel maakte opnieuw dezelfde fouten in de Vuelta: "Als je zeker bent van jezelf, doe je dat niet"

Remco Evenepoel slaagde er dit jaar niet in om opnieuw op het podium van de Vuelta te staan. Adrie van der Poel zag echter al snel dat het niet de Vuelta van Evenepoel zou worden.

Evenepoel won dan wel drie ritten in de Vuelta en werd eindwinnaar in het bergklassement, in het algemeen klassement moest hij tevreden zijn met plek 12. Grotendeels door een offday waarin hij 27 minuten verloor, maar ook omdat hij daarin nog met opzet tijd verloor.

Tot dertiende rit liep alles eigenlijk wel op wieltjes voor Evenepoel. Hij had de derde rit gewonnen, had enkele dagen de rode trui gedragen en had die al weggeven aan Sepp Kuss. Maar in die rit naar de Tourmalet liep het dus al snel mis.

Dezelfde fouten

Toch had Adrie van der Poel in het begin al gezien dat Evenepoel niet zou meedoen voor de eindzege in de Vuelta. "Hij maakte dezelfde fouten als destijds in zijn eerste Giro (in 2021, nvdr.): sprinten voor een paar seconden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Als je zeker bent van jezelf, als je goed in je vel zit, doe je dat niet. Dat is een soort bluf dat niet werkt als je tegen doorgewinterde profs als Roglic of Vingegaard rijdt." En in de eindafrekening had Van der Poel dus gelijk.