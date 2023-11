Thibau Nys geeft mogelijke verklaring voor complete offday

Thibau Nys had niet zijn beste dag in Pontchâteau. Uiteindelijk zou hij zelfs het einde van de race niet halen en verkoos hij om op te geven. Na de race gaf hij zelf ook toe dat hij snel door had dat het niet zijn dag zou zijn.

Woensdag was hij nog de primus in de Koppenbergcross, vier dagen later kwam het er op het EK in Frankrijk helemaal niet uit. En dus was het achteraf balen als een stekker voor de jonge Belg, die vooraf bij de topfavorieten werd gerekend.

"In de eerste ronde had ik al door dat er niet veel in de benen zat. Ik heb drie ronden gevochten, maar ik zakte steeds verder weg", aldus Thibau Nys zelf in een eerste reactie tegenover Sporza. "Het was een complete offday."

Complete offday

"Na drie ronden was het al compleet over voor mij. Ik wilde de cross nog wel uitrijden, maar dat was plots ook onmogelijk. Ik denk dat de Koppenbergcross en de opeenvolging van wedstrijden nog in de benen zat", gaf hij ootmoedig toe.

Nys keek uit naar het EK en wilde graag zijn eerste grote prijs pakken bij de profs, maar zal dus nog even moeten wachten. Het voelt als een gemiste kans, omdat het parcours volgens Nys zelf wel naar zijn maat was. "Maar dit maakt deel uit van mijn leerproces als renner", aldus nog Nys.