Topfavorieten hebben collectieve off-day, verrassende Belg (of niet?) pakt Europees goud voor jonge Brit

Op het EK in het Franse Pontchâteau kregen we een bijzonder zware zondag. Het slotakkoord was voor de mannen. Die kregen een fikse regenbui over zich en uiteindelijk een ietwat verrassende winnaar. De trui blijft in dezelfde handen.

Laurens Sweeck had de beste start in het Franse Pontchâteau, maar hij kreeg geen gaatje en werd al snel opnieuw bijgehaald. Terwijl duidelijk werd dat Thibau Nys niet zijn beste dag had - hij zou de finish uiteindelijk niet halen - vertrok een andere Belg snel.

Uittredend kampioen Michael Vanthourenhout kreeg snel vijftien-twintig seconden, want achter hem viel het stil. Cameron Mason bleek best of the rest, maar kon nooit echt helemaal in het spoor komen van de Europees kampioen.

Hij reed de hele wedstrijd op kop en hield tot op het einde zijn voorsprong vast. Mason eindigde tweede, in de achtergrond won Lars van der Haar nog de sprint voor de derde podiumplaats van zijn landgenoot Pim Ronhaar.

De trui blijft dus in handen van Vanthourenhout, die had gepiekt op deze race. Iserbyt was tweede Belg op de zesde plek, voor Sweeck en Vandeputte.