Adrie van der Poel helder over ambities van zoon Mathieu in 2024: "Als dat zijn droom is? Dan is wat rest denkt niet belangrijk"

Het seizoen 2024 zou wel eens heel wat speciale dingen kunnen brengen. Bij de familie van der Poel kijken ze er alvast naar uit. Al zullen er dan ongetwijfeld knopen moeten worden doorgehakt, zoveel is duidelijk.

Mathieu van der Poel aast op Olympisch goud. Dat kan hij behalen zowel op de weg tijdens de wegrit als in het mountainbike. Na zijn mislukte episode op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 werd al door velen gezegd dat hij beter zijn Olympische droom op de mountainbike zou opbergen.

"Maar als zijn droom de Olympische Spelen zijn, dan moet hij daar toch voor gaan? Wat de rest dan denkt, is niet belangrijk" aldus Adrie van der Poel over zijn zoon Mathieu in Het Nieuwsblad. "Tegenwoordig stuur ik hem nog minder dan vroeger."

Combo in Parijs?

In Parijs moet het mogelijk zijn: "Het mountainbike komt eerst, dus de combinatie met de wegrit moet kunnen. Maar dan moet je misschien niet eerst een Tour de France rijden", beschouwt hij al wat voor op het jaar 2024 van zijn zoon.

Al is de Tour volgens Greg Van Avermaet wel de beste voorbereiding: "Welk alternatief heb je? Het beste is misschien twee weken vol gaan in de Tour en daarin voor een rit gaan en daarna afstappen."