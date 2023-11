Dat duurde niet lang: Thibau Nys houdt woord na opgave op het EK veldrijden

Thibau Nys heeft na zijn offday op het EK veldrijden in Pontchâteau knopen doorgehakt. Hij komt komend weekend maar één keer in actie.

Thibau Nys er dacht na zijn mindere dag op het EK veldrijden aan om zijn programma aan te passen voor de komende weken. En dat is ook het geval, want Nys rijdt komend weekend enkel de Superprestige in Niel.

Nys laat zo de derde manche in de Wereldbeker in Dendermonde varen en ook het klassement in de Wereldbeker. Na zijn zege in Waterloo en een zevende plaats in Maasmechelen stond Nys derde in de Wereldbeker, op twee punten van Lars van der Haar.

Ook in de Superprestige liet Nys het klassement al varen door in Ruddervoorde niet te rijden. Nys staat zo na twee manches op de negende plaats in de Superprestige. In de X2O Trofee staat Nys wel nog aan leiding na zijn zege in de Koppenbergcross.

Wereldbeker Dendermonde

Wellicht laat Nys de Wereldbeker in Dendermonde varen door het loodzware parcours dat daar opnieuw verwacht wordt. Na een jaar afwezigheid staat Dendermonde ook terug op de kalender in de Wereldbeker. Wout van Aert won zowel in 2020 als 2021, telkens voor Mathieu van der Poel.