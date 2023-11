"Hij heeft geleerd om te winnen en de beste jaren moeten nog komen"

De nieuwe Europese kampioen veldrijden is dezelfde als de oude Europese kampioen veldrijden. Michaël Vanthourenhout is geen absolute veelwinnaar, maar pakt toch wel de prijzen op de juiste plaatsen en juiste momenten.

Michael Vanthourenhout wordt deze winter dertig jaar. Hij rijdt al sinds hij prof is voor hetzelfde team en werd sinds 2014 profrenner, al reed hij zich wel nog naar de wereldkampioenentrui bij de beloften in 2015. De in Brugge geboren veldrijder heeft dit weekend zichzelf opgevolgd als Europees kampioen veldrijden.

Een echte verrassing is dat niet, want Vanthourenhout kan als geen ander pieken en heeft wel iets met truitjes en interessante prijzen pakken. "Hij heeft de laatste jaren leren winnen. Dat was vroeger een groter probleem, maar hij is de evenknie geworden van Iserbyt", aldus ook Paul Herijgers bij Sporza.

© photonews

"Niet meer talmen. Het is de moment. Maar de beste jaren moeten voor hem nog komen. Hij heeft nooit overdaad gepleegd. Hij heeft nooit teveel gekoerst of echt gereden dat hij er moest bij gaan liggen, zelden platte batterij gevallen." Valt er iets voor te zeggen?

Kampioenschapsman

Op het EK heeft hij nu twee keer op rij goud gepakt, terwijl hij de twee vorige jaren ook nog eens zilver en brons pakte, goed voor vier medailles op rij dus. In het seizoen 2017-2018 pakte hij zilver op het WK, terwijl hij ook regerend Belgisch kampioen is én al twee keer brons pakte op het BK.

© photonews

Vorig seizoen was zijn beste seizoen met zeven overwinningen. Naast het EK en het BK won hij toen ook in Overijse, Val di Sole, Kruibeke, Meulebeke en Maldegem. Dit seizoen was de zege op het EK meteen zijn eerste overwinning na een seizoen dat nog niet te goed begon.

Het zegt wel wat over de carrière van Vanthourenhout, die in heel zijn carrière ondertussen aan 21 zeges bij de profs zit. Als je in je tiende seizoen zit is dat geen weergaloos gemiddelde. Zelfs als van Aert en van der Poel er niet bij zijn, is hij zelden de 'best of the rest'.

Prijzenpakker

Sweeck, Iserbyt, Aerts. Het zijn maar drie van de namen die meer profzeges hebben gepakt in minder seizoenen dan Vanthourenhout, maar toch gemiddeld genomen minder hebben gepiekt naar de absolute kampioenschappen.

De 29-jarige Vanthourenhout rijdt nog minstens een jaar rond met een truitje. En wie durft beweren dat hij in januari er niet nog een nieuwe Belgische titel zou kunnen bijdoen? In zijn fancafé op de Markt in Wetteren kan er altijd wel een feestje bij.