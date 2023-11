Ex-Tourwinnaar kan het niet laten om er met Philipsen over te dollen: "Remco Evenepoel? Die komt naar ons, hé"

Zou Remco Evenepoel er zelf mee kunnen lachen? Wellicht wel, ondertussen. Jasper Philipsen vervoegde de podcast van Geraint Thomas en laatstgenoemde kon het niet laten om nog eens te zinspelen op de eerdere geruchten rond Remco Evenepoel.

Op een bepaald moment werd het nieuws beheerst door het gerucht dat Remco Evenepoel ondanks zijn lopend contract bij Soudal Quick-Step naar INEOS Grenadiers zou gaan. Dat zat blijkbaar nog in het achterhoofd bij de heren van The Geraint Thomas Cycling Club-podcast, die er een gezellige boel van maakten.

Philipsen werd gevraagd of Alpecin-Deceuninck nu de mantel van Soudal Quick-Step heeft overgenomen als beste spirintersploeg in een grote ronde. "Zij zijn nu waarschijnlijk meer aan het focussen op het klassement met Remco Evenepoel", antwoordt de Belg op dat moment.

© photonews

Het haalt de grapjas in Geraint Thomas naar boven. "Evenepoel, die komt naar ons nu, hé." Philipsen gaat even mee in de amusante conversatie. "Ah, is dat nu bevestigd?" Waarop Thomas dan weer bevestigt. "Ja, ja, ja." Voor de goede orde: zover komt het niet.

Het ging ook nog even over de verkiezing van de Flandrien, die in principe tussen Philipsen en Evenepoel gaat. "Remco heeft ook een geweldig jaar achter de rug. Maar je hebt mijn stem, al mag ik niet stemmen", zegt Thomas aan Philipsen.