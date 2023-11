Sepp Kuss geeft ploegmaat Jonas Vingegaard het nakijken met straffe statistiek

Jumbo-Visma was vorige zomer dé grote slokop in de grote rondes. Zowel in de Giro, de Tour de France als de Vuelta ging de Nederlandse ploeg met de eindoverwinning aan de haal. De triomftocht van Sepp Kuss in Spanje was ongetwijfeld de meest onverwachte van de drie.

Sepp Kuss trok als helper voor Jonas Vingegaard en Primoz Roglic naar Spanje, maar veroverde in de loop van de koers de rode trui en gaf deze tegen de verwachtingen in niet meer uit handen. Het was voor de 29-jarige klimmer zonder twijfel het sterkste jaar uit zijn carrière. Kuss liet afgelopen seizoen ook een opvallende statistiek noteren. De Amerikaan reed het afgelopen jaar maar liefst 82 koersen. Het bijzondere hieraan is echter dat elk van deze koersen, wedstrijden op WorldTour-niveau waren. Beter dan Vingegaard Kuss is de enige renner die erin slaagde om 100% van zijn wedstrijden op WorldTour-niveau te rijden. De winnaar van de Vuelta doet daarmee beter dan onder meer Rigoberto Uran, Alberto Bettiol (beiden 97%), Wilco Kelderman (95%), Dylan Van Baarle (94%) en Jonas Vingegaard (93%). De Amerikaan werd afgelopen weekend nog tweede in het Saitama Criterium in Japan. In de sprint delfde hij het onderspit tegen Tadej Pogacar. Peter Sagan werd derde.