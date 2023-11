UCI wil ingrijpen tegen renners als Nys en Van der Haar die forfait geven voor crossen in de Wereldbeker

De UCI is op zijn minst not amused met renners die niet opdagen voor de Wereldbekercrossen. Zeker niet als ze dat doen om voor andere klassementen te rijden.

Thibau Nys pas dit weekend voor de Wereldbekercross in Dendermonde, maar zal wel van start gaan in de Superprestige in Niel. Bij de UCI zijn ze niet blij met deze houding.

“Dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock er nog niet bij zijn in de Wereldbeker is spijtig. Ze hebben een heel lang wegseizoen achter de rug en bouwen een rustperiode in. Dat is oké”, zegt UCI-topman Peter Van den Abeele aan Sporza.

“Thibau Nys verkiest de Superprestige in Niel boven de Wereldbeker in Dendermonde. Ik heb respect voor renners die zeggen dat ze ervoor kiezen om rust te nemen. Maar de Wereldbeker benadelen voor een ander klassement? Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem”, gaat hij verder.

De UCI zal dan ook actie ondernemen om de Wereldbekermanches te beschermen. “Moeten prestaties in de Wereldbeker met meer punten worden beloond? Moeten we de Wereldbekercrossen in een kortere periode bundelen zodat alle toppers er wel kunnen bij zijn, bijvoorbeeld van december tot het laatste weekend voor het WK? Het zijn allemaal zaken die ik dringend wil bespreken met Flanders Classics en andere grote spelers uit de veldritwereld.”

En er zal snel actie komen. “We zullen die beslissingen met de hoogste prioriteit nemen zodat ze op het WK al goedgekeurd kunnen worden. Op die manier zullen ze al volgend seizoen in voege treden.”