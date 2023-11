Zit Remco Evenepoel in nauwe schoentjes met het oog op de toekomst? "Hij gaat Evenepoel 8 van de 10 keer kloppen"

Remco Evenepoel valt vanavond wellicht nog een keer in de prijzen, maar met het oog op de toekomst zou hij zijn handen wel eens vol kunnen hebben met Joshua Tarling. De jonge Brit is de nieuwe sensatie in het tijdrijden, toch dé discipline waar Evenepoel het ook van moet hebben.

Wielerkrant blikt vooruit op de strijd tussen die twee op de tijdritfiets die zich de volgende jaren nog vaak zal voordoen. Dat doen we in een exclusief gesprek met iemand die hiervoor uitstekend geplaatst is: Nico Mattan. "Tarling is een renner die ik al twee-drie jaar ken en die bij mij in de ploeg gereden heeft."

De West-Vlaming verwijst hiermee naar zijn jongerenploeg Flanderscolor - Galloo Team. "Drie jaar geleden heb ik hem met Klaas Lodewyck en Patrick Lefevere mee op stage gestuurd naar Spanje. Hij heeft dan een bod gekregen van INEOS. Zijn grote voorbeeld was Ganna en die rijdt nu bij hem in de ploeg. Hij kan zo ook veel leren."

Tarling is de beste tijdrijder van het moment

Een Engelsman zal natuurlijk sowieso al sneller aangetrokken zijn tot INEOS. "Voor mij is hij de beste tijdrijder van het moment. Hij gaat in een vlakke tijdrit 8 van de 10 keer Evenepoel kloppen. In een bergrit in de Tour de France ofzo gaat hij Evenepoel nooit kunnen kloppen, maar Tarling is de grootste specialist in het tijdrijden."

Mattan knoopt er meteen een straffe voorspelling aan vast. "Als hij volgend jaar meerijdt in de Tour de France en er zit een vlakke tijdrit van twintig kilometer in, dan zal hij winnen. En dat terwijl hij nu nog maar 19 is. Tarling is het grootste talent voor tijdritten dat ik gezien heb in de jeugd."

Evenepoel is natuurlijk een complete renner

"Evenepoel is natuurlijk een complete renner. Een talent en wereldkampioen tijdrijden, maar binnenkort zal het wel eens Tarling zijn die wereldkampioen tijdrijden gaat worden", vermoedt Mattan. "Ik denk dat hij heel mooi op zijn fiets zit. Hij komt ook van de piste en hij heeft een perfecte positie op zijn fiets."