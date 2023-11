Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan maakt zich boos: "Ik hou niet van die vraag"

Peter Sagan nam onlangs afscheid van het wegwielrennen, maar op pensioen is de Slowaak nog niet. Dat maakte hij nogmaals duidelijk op het Gala van de Flandrien.

Peter Sagan (33) was al enkele jaren niet meer de toprenner die hij ooit was en de Slowaak houdt het na dit jaar dan ook voor bekeken wat het wegwielrennen betreft. Maar stoppen doet hij duidelijk nog niet.

Sagan kreeg tijdens het Gala van de Flandrien de vraag hoe het is om op wielerpensioen te zijn. Maar daar was de Slowaak helemaal niet mee opgezet. "Ik hou niet van die vraag, want ik ben niet met pensioen" zei Sagan bij Sporza. "Ik ben gestopt op de weg en nu zal ik mountainbiken."

Olympische Spelen

De drievoudige wereldkampioen wielrennen wil in Parijs zijn carrière afsluiten in het mountainbiken. Voor Sagan was het het ideale moment om nog eens alles op het mountainbiken te zetten, omdat het wellicht zijn laatste kans is voor de Spelen.

"Mountainbikeraces zijn korter dan wegkoersen en je hebt heel je lichaam nodig op de mountainbike. Mijn trainingen gaan er dan ook helemaal anders uitzien dan de voorbije jaren."