Nathan Van Hooydonck doet zijn toekomstplannen uit de doeken na gedwongen afscheid

Nathan Van Hooydonck kreeg na de Kristallen Zweetdruppel nu ook de prijs voor Ploegmaat van het Jaar. Opnieuw een bekroning voor zijn veel te korte carrière.

De prijs voor Ploegmaat van het Jaar is wellicht de laatste trofee die Van Hooydonck in ontvangst mocht nemen na zijn gedwongen afscheid. Van Hooydonck nam de prijs niet zelf in ontvangst, hij verblijft momenteel in Brazilië.

Daar bezoekt hij de boerderijen van het bedrijf van de grootouders van zijn Nederlandse partner Alicia. Maar plannen in de sector heeft Van Hooydonck niet. "Daarvoor lijkt het met iets te complex. Het zakelijke aspect interesseert me dan weer wel", zei Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad.

Geen ploegleider

Dat zakelijke aspect wil Van Hooydonck dan weer meenemen naar de wielerwereld. Hij ziet zichzelf dan ook niet meteen ploegleider worden bij een wielerploeg, maar wil wel in de koers actief blijven. Een terugkeer naar Jumbo-Visma ziet er dus niet meteen in.

"Ik wil dingen gaan doen die me interesseren en me gelukkig maken en waarvoor ik liefst niet meer zoveel van huis hoef te zijn", zei Van Hooydonck nog. Wat dat precies is, dat weet hij nog niet.