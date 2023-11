Patrick Lefevere kondigt laatste aanwinst van Soudal Quick-Step voor 2024 aan

Patrick Lefevere is klaar met het huiswerk van Soudal Quick-Step voor 2024. Hij legde onlangs de laatste renner vast voor volgend jaar.

Door de fusiegeruchten met Jumbo-Visma lag de transfermarkt even stil, maar Soudal Quick-Step maakte de afgelopen weken wel de contractverlenging van enkele renners bekend. Zo blijven onder meer Van Lerberghe, Vansevenant en Serry langer bij de ploeg.

Maar Soudal Quick-Step had nog maar 26 renners onder contract voor 2024, terwijl er dat van de UCI minimum 27 moeten zijn. En dus klopten de managers van renners de voorbije weken stevig aan bij Lefevere voor dat plekje.

"Het was me ontgaan dat alle managers die me al aan het pushen waren in december vorig jaar op een bepaalde site konden zien dat we nog een renner tekort hadden", zei Lefevere bij Sporza.

Soudal Quick-Step compleet

Maar vorig weekend heeft Lefevere die 27ste renners ook vastgelegd. "Ik ga de naam van die renner nog even voor mezelf houden. Want ik weet niet of die jongen het zelf al gecommuniceerd heeft aan zijn ploeg van dit jaar. Hij was in elk geval einde contract bij dat team."

Op de website van ProCyclingStats staan er nog zo'n 50 renners zonder contract voor 2024. Daarbij ook twee Belgen met Dries De Bondt en Lawrence Naesen. Of het een van die twee is of nog een andere renner, zal dus nog even afwachten zijn.