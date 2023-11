Ploegmaat van Wout van Aert was verontwaardigd bij Jumbo-Visma: "Moest aan de alarmbel trekken"

Jumbo-Visma stelde de in 2023 de doelstelling om alle grote ronden te winnen. Maar daar was ouderdomsdeken Jos van Emden (38) het niet mee eens.

"Ik kreeg mijn programma voor dit jaar, en daar was ik helemaal niet tevreden over", zegt Van Emden bij De Rode Lantaarn. "Toen hoorde ik ook wat andere jongens gingen rijden en wat de doelstellingen waren van de ploeg, dus dacht ik opeens: dit is echt niet meer mijn ploeg, waar ik jaren in heb gereden."

"Ik vond dat ik aan de alarmbel moest trekken", zegt de afscheidnemende Van Emden. "Dus toen heb ik een brief geschreven. Daar kwamen meerdere dingen bij: jongens die geen grote ronde zouden rijden, omdat ze die alle drie wilde winnen."

Weinig kansen voor jonge renners

"Op papier vond ik dat mooi, maar in de praktijk... Het was zo'n groot doel, dat het haast onrealistisch werd", zei de Nederlander nog. "Er werden zoveel offers gebracht, die niet herstelbaar meer waren." Zo kregen onder meer Olav Kooij en Gijs Leemreize geen kans in een grote ronde.

"We hebben altijd renners opgeleid naar een hoger niveau, en dat viel helemaal weg", stelde Van Emden. "Van die jonge gasten ging niemand een grote ronde rijden." Hij haalde het ook aan bij sportief directeur Merijn Zeeman.

Die kwam er onlangs bij NOS op terug. "'Op trainingskamp had ik een felle discussie met Jos van Emden, die zei dat je het winnen van drie grote rondes niet als doelstelling kon neerzetten. Dit was niet realistisch en volgens hem lag de lat te hoog. Toen het was gelukt, hebben we wel gelachen."