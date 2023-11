Tom Boonen is het niet helemaal eens met Flandrien-winst van Jasper Philipsen

Jasper Philipsen won dit jaar de Flandrien van het Jaar na zijn prachtige seizoen. Tom Boonen had dat vooraf voorspeld, maar Boonen vindt die prijs misschien niet helemaal verdiend.

Jasper Philipsen won dit jaar maar liefst 19 keer, Tom Boonen deed het hem voor in 2004. Het was het jaar van de doorbraak voor Philipsen naar de wereldtop met vier ritzeges en de groene trui in de Tour, de Classic Brugge-De Panne, de Scheldeprijs en een tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Met ook Remco Evenepoel, was er natuurlijk nog een andere kandidaat voor de Flandrien. Maar toch kreeg Philipsen de prijs van zijn collega's. "Eerlijk: puur op basis van prestaties is hij misschien niet de verdiende winnaar", zegt Tom Boonen bij Het Nieuwsblad.

Terecht gewonnen

Omdat er naast Philipsen dus ook nog renners zijn die heel wat straffe dingen gedaan hebben in 2023. Maar dat Philipsen toch won, heeft volgens Boonen ook te maken met het tijdstip van de stemming van de Flandrien.

"In een stemming waarin je met twee haasje-over doet, speelt de timing van de prestaties ook mee", zegt Boonen nog. Dat Philipsen ook veel vrienden heeft in het peloton, speelt ook mee. Maar Philipsen heeft ook gewoon verdiend gewonnen. "Doe het maar."