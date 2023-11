📷 Patrick Lefevere spreekt klare taal over zijn nieuwste aanwinst

Met Gianni Moscon heeft Patrick Lefevere zijn laatste renner binnengehaald. De 29-jarige Italiaan moet de vervanger van Tim Declercq worden.

Moscon is de 27ste en laatste renner die Patrick Lefevere bij Soudal-QuickStep voor volgend seizoen onder contract legde. De Italiaan was einde contract bij Astana.

“Het is een van de grootste teams van de wereld”, reageert Moscon op de website van Soudal-QuickStep. “Sinds de dag dat ik prof werd, was het een doel om voor Soudal-QuickStep te rijden.”

Hij zal vooral in de klassiekers uitgespeeld worden. “Daar hou ik van. Net als van de manier waarop deze ploeg koerst. Ik ben opgetogen om deel uit te maken van The Wolfpack.”

Ook Patrick Lefevere is opgetogen met Moscon. “We kenden hem al van bij de amateurs. Later bleef hij bewijzen waartoe hij in staat was. Hij wordt een belangrijke aanwinst voor de ploeg.”