Is de winnaar van de Wereldbeker na twee manches al bekend? Niels Albert denkt van wel

De Wereldbeker zorgt de voorbije dagen weer voor heel wat discussie. Heel wat renners laten namelijk het klassement links liggen.

Lars van der Haar en Thibau Nys verklaarden de voorbije weken al dat ze de Wereldbeker links zouden laten liggen. Leider Van der Haar wil vol inzetten op de X2O Trofee en laat de manches in Dublin en Val di Sole al zeker vallen.

Thibau Nys staat derde in het klassement van de Wereldbeker, maar rijdt zondag niet in Dendermonde. Doordat Laurens Sweeck moest afzeggen in Waterloo door een blessure en Michael Vanthourenhout afstapte in Maasmechelen ligt de weg open voor Eli Iserbyt.

Dat denkt ook Niels Albert. "Het eindklassement is al beslist. Je moet eigenlijk niet meer rijden. Eli gaat het Wereldbekerklassement winnen, dat is nu toch al algemeen geweten", zei Albert bij de podcast LAMBERT & ALBERT.

Niet meer zoals vroeger

Die trend is echter al enkele jaren aan de gang. Zo reden vorig jaar bijvoorbeeld maar drie renners het volledige klassement van de Wereldbeker: Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch. Dit seizoen reden maar acht renners de eerste twee manches volledig uit.

"In onze tijd, en daar verwijs ik niet graag naar, moest je alle crossen rijden om vooraan mee te kunnen doen in een klassement", zegt Albert. "En dan reden er 15 renners heel het klassement. Nu is dat niet meer zo."