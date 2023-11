Peter Sagan haalt verschroeiend uit naar Wout van Aert: "Hij beledigde me!"

Peter Sagan mocht dinsdag op het Gala van de Flandrien samen met Greg Van Avermaet de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen als bekroning voor zijn rijkgevulde carrière. De Slowaak reed dit jaar zijn laatste seizoen op de weg.

Sagan blikte op het gala terug op zijn indrukwekkende carrière en haalde daarnaast ook de loftrompet boven voor Mathieu van der Poel, die er een absoluut topseizoen op heeft zitten met onder meer de wereldtitel en winst in Parijs-Roubaix.

Een renner waar Sagan een heel stuk minder fan van is, is Wout van Aert. De twee waren de afgelopen jaren niet meteen de beste vrienden en dat heeft voor een groot deel te maken met het incident dat zich tussen hen afspeelde in de Tour de France van 2020.

Middelvinger in de Tour

Van Aert stak toen zijn middelvinger op naar de Slowaak en scheldde hem uit. In de Tour van vorig jaar werden de rollen omgedraaid toen van Aert in de sprint afweek van zijn baan, tot groot ongenoegen van Sagan.

De voormalige wereldkampioen heeft de incidenten met zijn collega duidelijk nog niet verteerd. "Van Aert is een grote coureur en een kampioen, maar hij beledigde me in de Tour", zo vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. "Hij heeft zich nog altijd niet verontschuldigd. Hij stelt me op persoonlijk vlak teleur. Ik wacht tot hij op mij komt afgestapt, ik zal zelf niet de eerste stap zetten."