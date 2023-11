Peter Sagan kiest de allerbelangrijkste overwinning uit zijn fenomenale carrière en pertinente reden geeft de doorslag

Wat heeft Peter Sagan allemaal niet gewonnen tijdens zijn carrière? Liefst zeven groene truien, drie keer het WK, twee Monumenten en massa ritzeges in grote ronden. Welke van die overwinningen koestert hij nu het meest?

Een aflevering in de podcast The Move is aan zijn loopbaan besteed en Sagan maakte daar iets bijzonder duidelijk. "De belangrijkste overwinning in mijn carrière was Richmond", verwijst de Slovaak naar zijn allereerste wereldtitel in 2015. "Door die overwinning leerde ik omgaan met de druk, met de stress, met verwachtingen."

Want die waren natuurlijk vaak bijzonder groot. "Ik wilde altijd winnen of vooraan een protagonist zijn. Het maakte mij niet uit of ik met en paar centimeter of met een minuut verschil verloor, maar ik moest mijn best gedaan hebben. Na Richmond won ik ook grote koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Ik legde mezelf na Richmond geen druk op

Omdat Sagan mentaal ook de rust vond. "In mijn hoofd speelde het niet dat het belangrijke koersen waren. Ik legde mezelf geen druk op. Ik moest natuurlijk gefocust zijn, ik was sterk genoeg. Ik deed ook voorbereidingen met Tirreno-Adriatico en ik kwam aan de start van die grote koersen met een aantal overwinningen."