Belgisch kampioene Sanne Cant vloekt serieus: "Dit is best wel zuur"

Sanne Cant heeft met een vijfde plaats in Niel haar beste prestatie van het seizoen neergezet. Al was de Belgische kampioene toch niet helemaal tevreden.

Na enkele resultaten buiten de top tien eindigde Sanne Cant op de Koppenbergcross en op het EK achtste. In de Superprestige van Niel deed Cant het nog een beetje beter met een vijfde plaats. Maar toch had het nog beter gekund, denkt Cant.

"Dit is een opsteker, maar toch vloek toch serieus", zei de Belgische kampioene achteraf. "Ik rij lek als ik die kleiput induik in de voorlaatste ronde. Ik kwam toen net bij Aniek (Van Alphen, nvdr.), die uiteindelijk nog tweede werd."

Podium was mooie beloning geweest

"Het podium had er dus zeker wel ingezeten. Dus dit is best wel zuur." Cant moest ook serieus wennen aan het bijzonder modderige en gevaarlijke parcours in Niel, pas in haar laatste verkenningsronde kreeg ze het goede gevoel te pakken.

"Het was echt zoeken tijdens de cross. Er waren zeer veel plassen in het bos en je zag gewoon niet wat er onder zat. In de voorlaatste ronde ga ik ook nog overkop door een diepe plas. De geluksfactor speelde hier erg mee. Ik neem een goed gevoel mee naar huis, maar het podium was nog beter geweest."