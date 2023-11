Ook in Niel een offday voor Thibau Nys: vader Sven Nys geeft uitleg

Thibau Nys heeft ook in Niel geen rol van betekenis gespeeld. Een fout in de eerste ronde brak hem zuur op.

Thibau Nys draaide als tweede op in Niel, maar bij het eerste obstakel liep het helemaal fout. Nys bleef op enkele bultjes te lang op de fiets waar het moeilijk rijden was. Heel wat renners staken hem voorbij en Nys zou nooit meer helemaal vooraan in koers geraken.

Vader Sven Nys analyseerde wat er fout liep. "Het draait volledig in de soep en hij komt er als negende of tiende uit", zegt hij bij Play Sports. Thibau zakte daarna nog verder weg naar de 20ste plaats, waar hij zowat de hele cross zou rijden.

"Daarna is het van de ene in de andere fout, hij raakt gefrustreerd. Er lukte gewoon niets meer. Hoe het fysiek was weet ik nog niet, dat ga ik straks wel horen." Maar Nys bleef wel dapper verder rijden en reed uiteindelijk ook nog uit.

Hoge pieken, diepe dalen

In de laatste ronde wilde Nys nog wisselen, maar er stond geen fiets meer voor hem klaar. "Die mannen in de post dachten waarschijnlijk dat hij al richting Baal was vertrokken. Hij heeft wel nog uitgereden, maar het was duidelijk zijn dag niet." Nys werd uiteindelijk 27ste op 7 minuten van Iserbyt.

De hoogtes zijn zeer hoog, maar de dalen ook zeer diep bij Thibau Nys. "Dat is altijd al zo geweest", zegt vader Sven. "We zoeken naar dat midden, maar dat is er niet snel bij hem. Het is alles of heel weinig. Het was vandaag gewoon weer zo'n dag. Dat heeft waarschijnlijk ook met de leeftijd te maken."

