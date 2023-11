Grote verrassing in Wereldbeker: onverwachte Nederlander rondt perfect ploegenspel af in Dendermonde

De Wereldbekercross in Dendermonde heeft een toch wel verrassend podium opgeleverd. Met Pim Ronhaar krijgen we een nieuwe man op de erelijst, zoveel is duidelijk. Lars van der Haar speelde het ploegenspel perfect.

Zowel Cameron Mason als Gerben Kuypers misten andermaal hun start in Dendermonde, terwijl met Kamp en Iserbyt de mannen van Bingoal - Pauwels Sauzen goed gestart waren. Lang duurde hun stint aan de kop van de koers echter niet. Pim Ronhaar, Laurens Sweeck en Toon Vandebosch waren de drie renners die er vervolgens vandoor gingen. Op het moment dat Lars van der Haar aansloot bij de kop van de koers was diens ploegmaat Ronhaar er net vandoor gegaan. 22-jarige overwinnaar Ronhaar De Nederlandse ploegmaat deed daarna prima werk in de achtergrond, door Sweeck en Vandebosch alle lust om te achtervolgen te ontnemen. Daardoor kon Ronhaar vrij makkelijk naar een halve minuut uitlopen. Winst zo voor de mannen van Sven Nys. Ploegmaat Lars van der Haar maakt er een een-tweetje van op zo'n vijftien seconden, Laurens Sweeck maakte het atypische podium vol. Iserbyt werd nog vierde na een snelle laatste ronde, Kuypers vijfde na een felle remonte.