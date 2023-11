Herijgers verrast met stoute uitspraak over jonge renner: "Had hij nu maar een stukje vlees gegeten ..."

Cameron Mason beleefde een heel slechte start in Dendermonde. Hij herpakte zich in het midden van de race en kwam nog even piepen voor een mogelijke podiumplaats, maar moest in het slot toch passen.

Cameron Mason viel in het slot van de race wat weg in Dendermonde. Uiteindelijk werd hij pas elfde in Dendermonde, op een minuut van leider Ronhaar. En dat leverde toch wel een paar ferme uitspraken op in de tv-studio's.

"Het is helemaal op voor hem. Hij heeft er alles aan gedaan, het heeft veel krachten gekost zijn inhaalrace", aldus Paul Herijgers bij Sporza in zijn analyse tijdens de koers. "Had hij nu maar een stukje vlees gegeten ..."

De veganist in Cameron Mason

"Dan had zijn inhaalrace verder kunnen reiken misschien. Maar hij is veganist, dus dan is er niet te veel meer over om te eten. Niets kan je eten van dieren. Geen melk, geen eieren, geen dierlijke producten. Wat schiet er dan nog over. Vogelzaad, misschien?"

Van Gucht opperde dat er nog veel andere mogelijkheden zijn, zoals peulvruchten en dat er veel veganisten mogelijk naar hun televisie zouden zitten roepen over wat er allemaal kan qua vleesvervangers en dergelijke meer.