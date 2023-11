Na veel vijven en zessen: Europees kampioen komt met zware domper voor cross in Dendermonde

Michael Vanthourenhout pakte vorige week de Europese titel in Pontchâteau. Een week later gaat het allemaal veel minder met de tweevoudig Europees kampioen. Hij past nu ook voor Dendermonde zo blijkt.

Michael Vanthourenhout wilde zijn Europese titel meteen glans bijzetten, maar in Niel ging het helemaal verkeerd. Hij viel al vrij snel in de race en werd door een tweede valpartij helemaal achteruit geslaan in de koers.

Bij die tweede val had hij bovendien zijn knie ernstig bezeerd, waardoor daar een vochtophoping aan te pas kwam. Na zijn opgave werden een aantal onderzoeken gedaan en nu is er daarvan ook een uitkomst.

Vanthourenhout past voor Dendermonde

En die is niet positief, want Vanthourenhout past nu ook voor de Wereldbeker in Dendermonde. Daarmee geeft hij voor de tweede dag op rij een goed klassement op. Hij start dus niet in de cross die georganiseerd wordt door zijn ploegbaas Jurgen Mettepenningen.

Zondagmorgen leek het er nog op dat hij alsnog zou aan de start komen, maar na een nieuw onderzoek is besloten om Vanthourenhout rust te gunnen.