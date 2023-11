Organisator Dendermonde en manager Iserbyt & co komt nog eens met opvallend WB-plan: "Weiger daar over te spreken"

De UCI uitte dinsdag kritiek op de vele renners die afhaken voor de Wereldbeker. Ploegleider Jurgen Mettepenningen en organisator van de cross in Dendermonde had daar ook wel wat over te zeggen. Hij heeft zijn plan nog eens gelanceerd voor de start van de cross.

Onder meer geen Thibau Nys in de cross in Dendermonde, terwijl Lars van der Haar het eindklassement van de Wereldbeker ook al heeft opgegeven. Bij de UCI waren ze zeer streng voor de zaak en dreigen ze met acties, tot en met zelfs uitsluiting voor het WK.

Jurgen Mettepenningen is manager van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar ook organisator van de Wereldbeker van Dendermonde. Hij pleit voor oplossingen en opperde tegenover Sporza nogmaals om een gebaldere Wereldbeker te maken.

Gebaldere Wereldbeker met toppers

Eentje met een cross of tien in december en januari, zodat alle toppers aan de start kunnen komen. Ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er in Dendermonde bijvoorbeeld nog niet bij. "Als zij hier bij zouden zijn, is het publiek misschien ook nog eens maal twee. Dat is misschien ook gewoon wel nodig."

"Het is heel vervelend dat een aantal toppers er niet bij zijn. We dachten dat we een goede datum hadden, maar veel mensen hebben gepiekt naar het EK. Het is heel jammer dat Nys of van Empel hier niet zijn, maar ik weiger te praten over de afwezigen. Jammer dat niet iedereen present is."