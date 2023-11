Bart Wellens over Van Aert, Van der Poel en co : "Slaat natuurlijk nergens op"

UCI-voorzitter David Lappartient dropte zondag een bommetje in de veldritwereld. Hij dreigt onder meer renners uit te sluiten van het WK.

"Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet", dreigde de UCI-voorzitter.

"De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden. Iedereen moet gewoon meedoen", vertelde de Fransman bij DirectVélo. Maar de veldritwereld zelf reageerde verontwaardigd. Onder meer Bart Wellens ook.

“Ik denk dat ze aan het panikeren zijn bij de UCI. Dan zouden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock opeens geen WK meer mogen rijden? En Fem van Empel ook niet? Dat slaat natuurlijk nergens op", zegt hij bij Wielerflits.

Wereldbeker niet meer speciaal

Wellens vindt dat er actie ondernomen moet worden, onder meer omdat de Wereldbeker nu niet goed in elkaar zit. Dat bijna alle zondagen worden bezet door de Wereldbeker, is een doorn in het oog van de veldrijders.

Daarbij komen ook nog de verre verplaatsingen. "De Wereldbeker moet iets speciaals blijven. Maar dat hebben ze zelf verknald door het overaanbod", zegt Wellens. "Vroeger was je trots dat je kon rijden in de Wereldbeker. Volgens mij heeft niemand dat op dit moment."