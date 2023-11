Belgische renner die in coma belandde zet belangrijke stap in revalidatie: "Het deed me veel plezier"

Julian Mertens (25) zit opnieuw op de fiets. Mertens belandde in mei in een coma na een val op training.

Op de website van zijn ploeg Bingoal WB blikt Mertens terug op zijn ongeval. "Mijn hele bovenlichaam, of bijna, was gebroken, negen ribben, twee fracturen aan de wervelkolom, gebroken schouderblad en sleutelbeen, gebroken kaak en tanden, armen, wervels, achterkant van het hoofd, linkerbeen ongevoelig voor een paar dagen..."

Mertens onderging drie operaties en bleef drie weken in het ziekenhuis in juni. Daarna mocht hij naar huis, maar in juli moest hij opnieuw onder het mes. In zijn wervelkolom werd er een prothese geïmplanteerd. Daarna kon hij aan zijn revalidatie beginnen.

Eerste keer weer op de fiets

"Ik kon weer een beetje beginnen met hardlopen, zwemmen. In oktober heb ik mijn fiets weer gezien. Ik geef toe dat ik in het begin meer spanning voelde dan normaal, maar het deed me veel plezier om weer een beetje te gaan rijden."

Mertens wil nu stap voor stap revalideren. "Het is daarom moeilijk voor mij om de toekomst duidelijk te zien, om het moment voor te stellen waarop ik al mijn middelen zal hebben teruggevonden. Ik zie het op de korte termijn en ik hoop de komende weken verdere vooruitgang te boeken."

"Mijn eerste doel is, en dat hoop ik oprecht, om met het team deel te nemen aan de trainingen, ook al wordt mijn niveau aangepast aan mijn conditie, ook al train ik eerst individueel voordat ik in een groep stap."