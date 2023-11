Dat zullen ze in België niet graag horen: Bart Wellens heeft dé oplossing voor de Wereldbeker

UCI-voorzitter David Lappartient uitte stevig kritiek op de renners die de Wereldbeker links laten liggen. Bart Wellens stelt een alternatieve formule voor.

Sinds enkele jaren is de Wereldbeker veldrijden uitgebreid van acht manches naar veertien. Er kwamen ook manches bij in onder meer Dublin, Val di Sole en Benidorm. Er kwamen ook meer manches in de VS, al viel dat dit seizoen terug tot één.

Heel wat renners vinden dat te veel en schrappen dan ook enkele manches om voldoende rust in te bouwen. Maar dat zint de UCI niet en voorzitter Lappartient uitte dan ook kritiek. Hij wil onder meer de deelname aan het WK verbieden voor renners die de Wereldbeker links laten liggen.

Minder manches in België

Bart Wellens vindt dat de enige oplossing is om opnieuw in te perken naar acht tot tien wedstrijden. En van september tot februari, niet alleen in de kerstperiode. "Zo is er een cross om de zoveel tijd en dan kan er in dat weekend ook alleen die manche van de Wereldbeker georganiseerd worden", zegt hij bij Wielerflits.

Al zou er dan wel een ander gevolg zijn. "Dan zullen er misschien wel een aantal Belgische organisatoren afvallen. Dat is jammer, maar op dit moment is er soms té veel in België. Ik denk dat daarover moet nagedacht worden."