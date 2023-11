Johan Bruyneel haalt vernietigend uit naar UCI-voorzitter na kritiek op Thibau Nys

"UCI-voorzitter David Lappartient begint persoonlijkheidskenmerken te vertonen die lijken op die van de voormalige Turkmenistaanse dictator Gurbanguly Burdimuhamedov (die hij in 2020 de 'UCI Order' heeft gekregen van hem, de hoogst mogelijke eer in de wielersport)", zegt Bruyneel op zijn sociale media.

Bruyneel reageert zo op het statement dat Lappartient zondag maakte over de Wereldbeker veldrijden. "Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet", zei de Fransman.

