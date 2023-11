"Eli Isertbyt is niet van gisteren en beseft dat er iets moet gebeuren": Is dit dé grote uitdaging voor zijn ploeg?

Eli Iserbyt is dé man van de regelmaat in het veldrijden. En dat levert heel wat klassementen op. Maar op kampioenschappen lijkt hij soms net iets te kort te komen. Misschien is er wel een oplossing te vinden?

Op grote kampioenschappen is het tot op heden al vaak net niet geweest voor Eli Iserbyt. En dus is de vraag of en hoe hij daar iets kan aan veranderen. En wat dan de mogelijke oplossing zou kunnen zijn om er iets aan te doen.

Mogelijk ligt die bij ... zijn ploeg. Als die wat meer op de weg zouden gaan rijden en daar een zwaarder programma zouden gaan volgen, dan kan Iserbyt daar een aantal procentjes gaan bijwinnen. Zeker nu hij ondertussen 26 jaar is, kan dat een extra dimensie geven.

© photonews

De toppers rijden een vol wegprogramma, maar ook Ronhaar en Nys komen er ondertussen aan in het veld en ook zij hebben op de weg al meer kunnen betekenen dan Iserbyt zelf. "Wie op het allerhoogste niveau mee wil doen in het veld, moet een meer dan deftig wegprogramma rijden", liet ook bondscoach Sven Vanthourenhout verstaan in Het Nieuwsblad.

"Eli Iserbyt is de beste crosser die er is. Hij heeft de motor om te crossen, maar er kan nog wat extra bij. Hij is niet van gisteren en beseft dat er iets moet gebeuren, denk ik." Met Fem van Empel en Fleur Moors zag het team van Mettepenningen bij de vrouwen alvast twee toppers verkassen om net meer op de weg te kunnen rijden.

Zwaarder programma?

Sinds 2021 is het team ook actief op de weg. Maar als we het wegprogramma van Pauwels Sauzen - Bingoal van 2023 even onder de loep nemen, dan merken we op dat dat alvast nog geen wild uitgebreid programma was.

We voegen het programma (op basis van informatie van ProCyclingStats) graag even toe. Voor 2024 en zeker de komende jaren zou dat mogelijk wel wat meer kunnen/mogen/moeten zijn.