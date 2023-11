Kenny De Ketele heeft stevige boodschap voor de jeugd in Gent en blikt vooruit op Olympische Spelen

Deze week staat de Zesdaagse van Gent opnieuw op het programma. En dat wordt er eentje zonder een aantal oudgedienden. Kenny De Ketele heeft een boodschap voor de jeugd en blikt ook al vooruit richting 2024.

Kenny De Ketele is ondertussen bondscoach geworden in het baanwielrennen en in de editie van 2023 zien we met Iljo Keisse ook die andere publiekslieveling niet meer. Dus is het zeer de vraag wie dan wél de nieuwe publiekslieveling moet gaan worden.

"Keisse werd ook laatste in zijn eerste Zesdaagse, maar het was een jonge gast met flair en de supporters zagen meteen dat het er eentje van hier was", aldus bondscoach Kenny De Ketele in Het Laatste Nieuws. Hij hoopt dat er nu opnieuw navolging komt.

Kiezen met oog op de Olympische Spelen

"Ik doe een oproep naar al de jonge gasten: breng jezelf! Toon jullie! Dit is jullie tijdperk." Ondertussen is de bondscoach in het baanwielrennen ook al verder aan het kijken, richting 2024 en de Olympische Spelen in Parijs.

Daar zullen de Belgen vermoedelijk op de ploegkoers, het omnium en de ploegenachtervolging te zien zijn. En dus wordt het afwachten op welke discipline de Belgen gaan mikken. Dat laatste, met oog op 2028? Of toch kiezen voor een sterk duo in de ploegkoers? De Ketele is er nog niet uit. De Belgen moeten kiezen voor vier renners.