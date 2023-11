Verwachtingen bondscoach voor strijd Van Aert-Van der Poel wijzen op totaal ander scenario: "Dat was indrukwekkend"

Met Van Aert die straks weer de strijd met Van der Poel aangaat, mag de bondscoach hopen dat het hoge percentage aan Belgische zeges aangehouden blijft. Alhoewel.

Op het WK zal Sven Vanthourenhout Wout van Aert in principe dan wel niet kunnen opstellen, maar in de loop van het veldritseizoen moet die laatste toch voor heel wat Belgische zeges kunnen zorgen. Al is het de vraag of het ook zo'n vaart zal lopen als vorig seizoen.

"Wout degradeerde meteen het hele veld", herinnert Vanthourenhout zich wanneer dat onderwerp ter sprake komt bij Sporza. "Dat was indrukwekkend, ook hoe hij nadien duels met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock won."

VAN DER POEL IN REGENBOOGTRUI

Volgens de bondscoach mogen we niet simpelweg een herhaling van dat scenario verwachten. "Nu zie ik het anders verlopen. Van der Poel zal zijn regenboogtrui willen laten schitteren. En Wout verwacht ik niet op het niveau van vorig seizoen. Het zou me verbazen als hij weer zo uit de startblokken schiet."