Wout van Aert krijgt na al die jaren plots een nieuwe mentor toegewezen: "Hij zit ongetwijfeld aan het juiste adres"

Kan een nieuwe mentor het niveau van Wout van Aert nog de hoogte injagen? Dat is wel waar ze bij Jumbo-Visma op zullen hopen, al is van een radicale ommezwaai geen sprake.

Jarenlang werkte Van Aert intens samen met Marc Lamberts, zijn trainer en toeverlaat. Lamberts verkast naar BORA-Hansgrohe, het is dus schuiven met de pionnetjes biji de Jumbo's. Persverantwoordelijke Ard Bierens bevestigt in Het Laatste Nieuws dat Mathieu Heijboer Lamberts opvolgt als mentor van Van Aert.

"Een drastische ommezwaai dringt zich totaal niet op. Het wordt niet spectaculair anders, eerder een kwestie van details. Elke ingreep of beslissing is er één van het hele performance team, waarin iedereen wordt uitgespeeld op zijn/haar specifieke skills en kwaliteiten", onderstreept Bierens.

© photonews

"In die zin wordt Mathieu voor Wout eerder het nieuwe 'aanspreekpunt' binnen de ploeg, dan zijn nieuwe coach of trainer. Wout is iemand die voortdurend op zoek gaat naar nieuwe prikkels, die hem beter kunnen maken. Wat dat betreft zit hij ongetwijfeld aan het juiste adres bij Mathieu", looft Bierens Heijboer als man van consensus.