De knoop van Kenny De Ketele is er eigenlijk echt geen: Olympische medaillekansen geef je nooit op!

Deze week staat de Zesdaagse van Gent opnieuw op het programma. Nog steeds een absolute publiekstrekker. Bondscoach Kenny De Ketele moet ondertussen geweldig moeilijke knopen doorhakken. Hoewel: zo moeilijk is het toch niet?

Kenny De Ketele is ondertussen bondscoach geworden in het baanwielrennen. En dus is hij ook al verder aan het kijken, richting 2024 en de Olympische Spelen in Parijs. Daar zullen de Belgen vermoedelijk op de ploegkoers, het omnium en de ploegenachtervolging te zien zijn.

En dus wordt het afwachten op welke discipline de Belgen gaan mikken. Dat laatste, met oog op 2028? Of toch kiezen voor een sterk duo in de ploegkoers? De Ketele is er nog niet uit. De Belgen moeten kiezen voor vier renners.

"Het jammere is dat we uit een groep van 16 jongens er maar vier mogen selecteren, plus één reserve. Maar welke discipline geven we prioriteit? Niet iedereen is in alles even goed", aldus De Ketele daarover eerder in Het Laatste Nieuws.

"Gaan we dan voor het sterkste kwartet in de ploegenachtervolging, omdat we geloven dat die jonge groep medaillekandidaat zal zijn in Los Angeles 2028? Of gaan we vol voor de sterkste combinatie in de ploegkoers, de discipline waarin België traditioneel het best is?”

Medaillekansen niet opofferen

Ons lijkt het alvast geen moeilijke oefening. Als je Ghys en De Vylder ziet rijden in Gent tegen wereldkampioenen ploegkoers Havik en Van Schip, dan zijn zij by far de grootste medaillekandidaat die we hebben in Parijs.

Dit jaar werden ze vierde op het WK, vorig jaar werden De Vylder en Van Den Bossche zelfs derde op het WK en een jaar eerder deden Ghys en De Ketele hetzelfde. Dan heb je ook op de Olympische Spelen minstens medaillekansen.

En dat zou nooit mogen opwegen tegen een kans voor 2028. Temeer de Olympische ervaring niet meteen iets zegt over wat er vier jaar later in Los Angeles kan gebeuren. Ja, we hebben veel jong talent. Maar neen: dat mag medaillekansen nu niet tenietdoen.

Bovendien kunnen we dan ook met een van onze andere stevige beren ook in het omnium nog een poging wagen om er vol voor te gaan - in de Champions League doen we het momenteel ook niet slecht en werd Jules Hesters derde in de 'endurance' - dan kan je een Omnium misschien ook wel aan.