Gewaagde outfit van Lotte Kopecky blijft over de tongen gaan: "Ja amai, Lotte"

Lotte Kopecky viel tijdens het Gala van de Flandrien op met een opvallende jurk. Die blijft enkele weken later voor beroering zorgen.

Tijdens het Gala van de Flandrien droeg Lotte Kopecky een jurk van de Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi. Die jurk zorgde voor heel wat reacties op sociale media, vooral omdat we Kopecky niet vaak in zo'n jurk zien.

Kopecky wilde vooral eens een andere kant van zichzelf laten zien. "Weet je, telkens wij wielrenners interviews geven, dan zijn we te zien in onze outfit of in een trainingspak", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Complimenten van Ghys

Kopecky wilde een statement maken dat wielrensters naast de fiets ook gewoon vrouwen zijn en dat ze er ook vrouwelijk kunnen uitzien. Kopecky kreeg ook nog complimenten van Robbe Ghys, die momenteel voor zijn vierde eindzege in de Gentse Zesdaagse strijd.

"Ja amai, Lotte. Mijn oma belde me voor het BK baanwielrennen nog: Ga je Lotte zien? Zeg haar dan maar dat ze er prachtig uitzag. Ze had gelijk. Je was echt beeldig, Lotte."