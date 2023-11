Laurens Sweeck heeft pittige verwittiging klaar voor onklopbare Eli Iserbyt

Het nieuwe veldritseizoen liep nog niet van een leien dakje voor Laurens Sweeck. Zijn teller qua overwinningen staat ook nog op nul.

Het seizoen begon al slecht voor Sweeck met een val in de eerste cross van het seizoen, in Beringen. Sweeck blesseerde zich daarbij aan zijn kuit en moest forfait geven voor de eerste Wereldbeker van het seizoen, in Waterloo.

Winnen lukte nog niet voor Sweeck, vorig jaar had hij in dezelfde periode al drie keer gewonnen. Vorig weekend in Niel werd Sweeck derde, in Dendermonde viel hij als vierde net naast het podium. "De conditie wordt alsmaar beter", zegt Sweeck bij Belga.

De Aardbeiencross van zaterdag in Merksplas moet Sweeck ook liggen, hij won er vorig jaar. "Ik leg mezelf evenwel geen druk op. Het is niet dat ik het gevoel heb dat het dit weekend moét."

Superprestige Merksplas

De cross in Merksplas is de vierde in de Superprestige, Eli Iserbyt won de eerste drie en heeft met 45 punten het maximum van de punten. Sweeck staat tweede, maar heeft wel al 14 punten achterstand op Iserbyt. In één cross kunnen maximaal 15 punten verdiend worden.

"Ik heb van de Superprestige wel een doel gemaakt en ik sta in dat klassement nu tweede", waarschuwt Sweeck leider Iserbyt. "En dus heb ik de intentie om in Merksplas opnieuw een pak punten te pakken. Het liefst van al de volle 15 punten."