Roger De Vlaeminck ziet het niet goedkomen met Wout van Aert: "Ik krijg toch weer gelijk"

Wout van Aert en Tom Pidcock rijden het WK veldrijden in februari wellicht niet. Volgens Roger De Vlaeminck maakt Van Aert daarmee een grote fout.

Wout van Aert presenteerde deze week zijn veldritprogramma. Daar staan momenteel acht veldritten op, maar dat kunnen er ook tien worden. Met het oog op het wegseizoen wil Van Aert niet te veel krachten verspillen.

Want begin dit jaar was Van Aert al mentaal vermoeid voordat hij aan zijn wegseizoen begon. Na het WK in Hoogerheide vertrok hij meteen op hoogtestage en trok daarna door tot Parijs-Roubaix. Een veel te lange periode.

Dat Van Aert het WK veldrijden dit jaar niet rijdt, vindt De Vlaeminck dan ook onbegrijpelijk, omdat hij wel degelijk kans maakt om te winnen tegen Van der Poel. "Maar ja, dat zit ook in het kopke, hè", zegt De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

Van Aert moet meer crossen

Volgens De Vlaeminck zal het rijden van het WK veldrijden namelijk geen verschil maken voor Van Aert. De Vlaeminck vindt zelfs dat Van Aert niet minder moet crossen, maar net meer om in de grote klassiekers mee te doen voor Van Aert.

"Hij moet mij niet geloven, maar als hij straks weer de rol moet lossen in de finale van de Ronde van Vlaanderen, krijg ik toch weer gelijk", besluit De Vlaeminck nog.