Eli Iserbyt komt met duidelijk statement na cross in Merksplas: "En nu nog tijd verliezen"

Eli Iserbyt moest duimen leggen in de aardbeiencross in Merksplas. In deze cross voor de Superprestige ging Joris Nieuwenhuis met de zege lopen.

Op anderhalve minuut werd Eli Iserbyt in Merksplas tweede. “In het begin reed Joris al heel rap, toen zat ik al op mijn limiet”, vertelde de West-Vlaming meteen in het flashinterview.

“Ik was ook niet supergoed, maar goed. In de laatste twee rondes was het dan op karakter proberen op het podium te geraken of een tweede plaats te behalen. Ik zag namelijk dat Sweeck niet dicht bij mij zat. Voor het klassement heb ik denk ik een goede zaak gedaan en een tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag.”

Iserbyt blijft alle crossen afwerken, terwijl collega’s van hem geregeld koersen schrappen. “Het is zeker niet simpel om al die wedstrijden te rijden. Het is een ambitieus plan om de drie competities te winnen, dus dan hoort het erbij dat je soms niet meedoet voor de overwinning.”

En dan moet Iserbyt nog richting Troyes voor de Wereldbeker van morgen. “Ik moet eerst nog een beetje tijd verliezen bij de controle, dus ik zal vanavond laat in de camper zitten. Maar ik ga me goed verzorgen en het hoort erbij. Gelukkig is Troyes niet heel ver, dus ik kijk er naar uit om morgen weer aan de start te staan.”